07.05.2022 10:11 Виталий Хиневич

В Харькове изъяли алкоголь из реализации

В течение суток правоохранители получили 1253 обращения от жителей Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что в территориальные подразделения полиции для проверки доставлены 37 человек, возможно, причастных к диверсионной деятельности.

Также в течение суток правоохранители обнаружили два факта незаконной продажи спиртных напитков в условиях военного времени. Из торговых точек было изъято более 200 бутылок водки и коньяка, почти 40 бутылок пива и десятки пачек сигарет.

По данным фактам составлены протоколы по статьям Административного кодекса Украины.

По улице Ильинской в Харькове правоохранители обнаружили двух мужчин 32 и 39 лет, которые нарушали требования комендантского часа: они находились в состоянии алкогольного опьянения и без документов.

Еще одного нарушителя режима комендантского часа бойцы подразделения задержали на территории ТЦ «Барабашово».

Напомним, в Харькове украли троллейбусные провода.