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07.05.2022  10:11   Виталий Хиневич

В Харькове изъяли алкоголь из реализации

В течение суток правоохранители получили 1253 обращения от жителей Харьковской области.

Полиция Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что в территориальные подразделения полиции для проверки доставлены 37 человек, возможно, причастных к диверсионной деятельности.
 
Также в течение суток правоохранители обнаружили два факта незаконной продажи спиртных напитков в условиях военного времени. Из торговых точек было изъято более 200 бутылок водки и коньяка, почти 40 бутылок пива и десятки пачек сигарет.
 
По данным фактам составлены протоколы по статьям Административного кодекса Украины. 
 
По улице Ильинской в Харькове правоохранители обнаружили двух мужчин 32 и 39 лет, которые нарушали требования комендантского часа: они находились в состоянии алкогольного опьянения и без документов.
 
Еще одного нарушителя режима комендантского часа бойцы подразделения задержали на территории ТЦ «Барабашово».
 
Напомним, в Харькове украли троллейбусные провода.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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