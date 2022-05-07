07.05.2022 10:11 Виталий Хиневич
В Харькове изъяли алкоголь из реализации
В течение суток правоохранители получили 1253 обращения от жителей Харьковской области.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
Сообщается, что в территориальные подразделения полиции для проверки доставлены 37 человек, возможно, причастных к диверсионной деятельности.
Также в течение суток правоохранители обнаружили два факта незаконной продажи спиртных напитков в условиях военного времени. Из торговых точек было изъято более 200 бутылок водки и коньяка, почти 40 бутылок пива и десятки пачек сигарет.
По данным фактам составлены протоколы по статьям Административного кодекса Украины.
По улице Ильинской в Харькове правоохранители обнаружили двух мужчин 32 и 39 лет, которые нарушали требования комендантского часа: они находились в состоянии алкогольного опьянения и без документов.
Еще одного нарушителя режима комендантского часа бойцы подразделения задержали на территории ТЦ «Барабашово».
Напомним, в Харькове украли
троллейбусные провода.
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