07.05.2022 10:13 Рита Парфенова

В Харкове начат опрос по переименованию улиц и районов

Харьковчане могут оставить предложения по переименованию ряда улиц на сайте горсовета и на его странице в Фейсбуке.



Фото из открытых источников

По поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова на официальном сайте городского совета начинают принимать предложения харьковчан по переименованию топонимов, передает РЕДПОСТ.



В частности, это касается следующих названий районов, проспектов и улиц:

район Московский

проспект Московский

Белгородское шоссе

улица Абаканская

улица Барнаульская

улица Валдайская

улица Владивостокская

улица Грозненская

улица Ижевская

улица Калужская...

и многих других названий, которые требуют внимания.



Предложения по переименованию можно оставить, перейдя на сайт горсовета по ссылке.



На странице городского совета в Фейсбуке открыта дискуссия по топонимам в Харькове



Все предложения будут переданы в городскую топонимическую комиссию и учтены при подготовке соответствующих решений об изменениях названий, которые должны напоминать о том, как победила Украина, и о вкладе города Харькова в борьбу за независимость страны, за право на существование украинского народа.

Ранее Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что с карты Харькова исчезнут многие названия, связанные с рф.