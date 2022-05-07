В Харкове начат опрос по переименованию улиц и районов

Харьковчане могут оставить предложения по переименованию ряда улиц на сайте горсовета и на его странице в Фейсбуке.
По поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова на официальном сайте городского совета начинают принимать предложения харьковчан по переименованию топонимов, передает РЕДПОСТ.
В частности, это касается следующих названий районов, проспектов и улиц:
и многих других названий, которые требуют внимания.
Предложения по переименованию можно оставить, перейдя на сайт горсовета по ссылке.
На странице городского совета в Фейсбуке открыта дискуссия по топонимам в Харькове
Все предложения будут переданы в городскую топонимическую комиссию и учтены при подготовке соответствующих решений об изменениях названий, которые должны напоминать о том, как победила Украина, и о вкладе города Харькова в борьбу за независимость страны, за право на существование украинского народа.
Ранее Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что с карты Харькова исчезнут многие названия, связанные с рф.
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