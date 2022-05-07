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07.05.2022  10:13   Рита Парфенова

В Харкове начат опрос по переименованию улиц и районов

Харьковчане могут оставить предложения по переименованию ряда улиц на сайте горсовета и на его странице в Фейсбуке.


Фото из открытых источников

По поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова на официальном сайте городского совета начинают принимать предложения харьковчан по переименованию топонимов, передает РЕДПОСТ.
 
В частности, это касается следующих названий районов, проспектов и улиц:

  • район Московский
  • проспект Московский
  • Белгородское шоссе
  • улица Абаканская
  • улица Барнаульская
  • улица Валдайская
  • улица Владивостокская
  • улица Грозненская
  • улица Ижевская
  • улица Калужская...

и многих других названий, которые требуют внимания.
 
Предложения по переименованию можно оставить, перейдя на сайт горсовета по ссылке.

На странице городского совета в Фейсбуке открыта дискуссия по топонимам в Харькове
 
Все предложения будут переданы в городскую топонимическую комиссию и учтены при подготовке соответствующих решений об изменениях названий, которые должны напоминать о том,  как победила Украина, и о вкладе города Харькова в борьбу за независимость страны, за право на существование украинского народа.

Ранее Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что с карты Харькова исчезнут многие названия, связанные с рф.

Тэги:  переимеование, топонимы, харьков
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