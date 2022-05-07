07.05.2022 10:39 Рита Парфенова

Что случилось с ценными экспонатами сгоревшего музея Сковороды, рассказали в ХОВА (фото)

Самые ценные экспонаты литературно-мемориального музея Григория Сковороды заранее переместили в безопасное место.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, снаряд попал прямо в крышу Национального литературно-мемориальногой музея Григория Сковороды в селе Сковородиновка Богодуховского района. Помещение практически уничтожено. Самые ценные экспонаты удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.

На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем. Он получил ранения.

В этом году со дня рождения великого философа исполняется 300 лет. "Оккупанты могут уничтожить музей, где в последние годы жизни творил Григорий Сковорода, и где был похоронен. Но они не уничтожат память и наши ценности!" - отметил Олег Синегубов.

Напомним, музей Сковороды был обстрелян около одиннадцати часов вечера 6 мая. Пожар, который начался после прилета, спасатели ГСЧС поушли к восьми часам утра.