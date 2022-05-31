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31.05.2022  09:33   Рита Парфенова

Со временно оккупированных территорий Харьковской области эвакуировали мирных жителей (фото)

Успешная эвакуация прошла на днях из временно оккупированных поселков Харьковщины.

Из оккупированных районов Харьковской области удалось эвакуировать 1500 местных жителей

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ. По его словам, со временно оккупированных территорий удалось эвакуировать более 1500 местных жителей.

«Все они уже в безопасности. Это женщины, дети, пожилые люди, лица с инвалидностью. Для всех организовали подвоз в зависимости от запросов эвакуированных - автобусами довезли в логистические центры. Еще 16 человек удалось эвакуировать по железной дороге», – написал он.

Из оккупированных районов Харьковской области удалось эвакуировать 1500 местных жителей

Выехавшие из оккупированных районов обеспечены питанием, им предоставлена медицинская и психологическая помощь. Остальные запросы и потребности будут обеспечиваться на месте.

Из оккупированных районов Харьковской области удалось эвакуировать 1500 местных жителей

За помощь в эвакуации глава ОВА поблагодарил волонтерские организации Help me Kharkiv, Несокрушимый Харьков, Eventroom, D20 Kharkiv, Kharkiv Help, "Красный крест", областные и местные власти, спасателей, правоохранителей.

Из оккупированных районов Харьковской области удалось эвакуировать 1500 местных жителей

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  агресся россии, эвакуация, харков, олег синегубов
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