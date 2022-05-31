31.05.2022 10:17 Рита Парфенова

ПриватБанк запустил новую нужную услугу

Банк расширил перечень операций с банковскими картами на кассах супермаркетов.





Теперь можно не только снять наличные на кассе супермаркета, но и пополнить банковскую карту, передает РЕДПОСТ



Через новый сервис ПриватБанка можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4999 гривен вместе с оплатой покупок на кассах торговых точек. Просто сообщите кассиру,что хотите пополнить карту и приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карта. За услугу предусмотрена комиссия – 0,5% суммы пополнения.



Сервис пополнения банковских карт на кассах торговых точек - пока пилотный проект. Он работает на кассах магазинов сети "Сим23" во Львове, Тернополе, Луцке, Франковске, Ровно и других городах страны. В банке обещают, что скоропополнение карт на кассах будкт возможнои в других торговых сетях.



Нвпомним, Альфа-Банк Украина увеличивает количество отделений, работающих в разных уголках страны.