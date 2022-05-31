Курсы наличных валют в обменниках Харькова на 31 мая

На наличном рынке Харькова американский доллар дешевеет на продаже.
Какие курсы установлены в обменниках Харькова на американский доллар, евро, фунт стерлингов и польский злотый, узнавал РЕДПОСТ.
Итак, в последний день весны американский доллар скупают за 34 гривны. Приобрести доллар США можно за 36.80 гривен.
Наличное евро на покупке стоит 36.00 гривен, на продаже – 39.20-39.30 грн.
Фунт стерлингов: покупка – 39.00–43.05 грн; продажа – 46.50–47.35 грн.
Польский злотый: покупка – 7.20–8.00 грн; продажа – 8.50 грн.
Напомним, 30 мая в обменниках Харькова американская валюта просела на продаже, евро прибавило в цене.
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