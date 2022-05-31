31.05.2022 10:27 Рита Парфенова

Курсы наличных валют в обменниках Харькова на 31 мая

На наличном рынке Харькова американский доллар дешевеет на продаже.



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Какие курсы установлены в обменниках Харькова на американский доллар, евро, фунт стерлингов и польский злотый, узнавал РЕДПОСТ.



Итак, в последний день весны американский доллар скупают за 34 гривны. Приобрести доллар США можно за 36.80 гривен.



Наличное евро на покупке стоит 36.00 гривен, на продаже – 39.20-39.30 грн.



Фунт стерлингов: покупка – 39.00–43.05 грн; продажа – 46.50–47.35 грн.



Польский злотый: покупка – 7.20–8.00 грн; продажа – 8.50 грн.



Напомним, 30 мая в обменниках Харькова американская валюта просела на продаже, евро прибавило в цене.