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31.05.2022  10:27   Рита Парфенова

Курсы наличных валют в обменниках Харькова на 31 мая

На наличном рынке Харькова американский доллар дешевеет на продаже.


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Какие курсы установлены в обменниках Харькова на американский доллар, евро, фунт стерлингов и польский злотый, узнавал РЕДПОСТ.

Итак, в последний день весны американский доллар скупают за 34 гривны. Приобрести доллар США можно за 36.80 гривен.

Наличное евро на покупке стоит 36.00 гривен, на продаже – 39.20-39.30 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 39.00–43.05 грн; продажа – 46.50–47.35 грн.

Польский злотый: покупка – 7.20–8.00 грн; продажа – 8.50 грн.

Напомним, 30 мая в обменниках Харькова американская валюта просела на продаже, евро прибавило в цене.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, харьков
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