26.05.2022 14:20 Рита Парфенова

Что происходит с долларом и евро в обменниках Харькова 26 мая

За сутки цена на наличный доллар США поднялась на 50 копеек в продаже.



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Наличный курс доллара поднялся, евро держится на уровне предыдущего дня, передает РЕДПОСТ.



Обменники Харькова практически единодушны на скупке американской валюты - за один доллар дают 34 гривны.



Приобрести доллар США можно за 37,15-38,50 гривен, причем меньший курс предлагают телеграм-каналы харьковских пунктов обмена валют.



Наличное евро на скупке стоит 36,0 гривен, на продаже - 39.50-40,0 грн.



Фунт стерлингов: покупка - 39,0-42,50 грн; продажа - 49,0-50,0 грн.



Польский злотый: покупка - 7,20 грн; продажа - 8,40-8,50 грн.