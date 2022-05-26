Что происходит с долларом и евро в обменниках Харькова 26 мая

За сутки цена на наличный доллар США поднялась на 50 копеек в продаже.
Наличный курс доллара поднялся, евро держится на уровне предыдущего дня, передает РЕДПОСТ.
Обменники Харькова практически единодушны на скупке американской валюты - за один доллар дают 34 гривны.
Приобрести доллар США можно за 37,15-38,50 гривен, причем меньший курс предлагают телеграм-каналы харьковских пунктов обмена валют.
Наличное евро на скупке стоит 36,0 гривен, на продаже - 39.50-40,0 грн.
Фунт стерлингов: покупка - 39,0-42,50 грн; продажа - 49,0-50,0 грн.
Польский злотый: покупка - 7,20 грн; продажа - 8,40-8,50 грн.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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