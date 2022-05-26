26.05.2022 14:10 Виталий Хиневич

Украинцы могут сообщать о взрывоопасных предметах через мобильное приложение

Приложение позволит быстрее сообщать об опасных находках.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что теперь сообщать о взрывоопасных предметах можно через приложение «Розмінування України».

В частности мобильное приложение позволяет сделать фото опасного предмета, указать место его нахождения и сделать видео. Более того возможно отслеживать статус находки, ознакомиться с интерактивной картой отображения мест обнаружения таких предметов и опасных участков и просмотреть список наиболее распространенных боеприпасов и мин.

Данная программа является официальным источником сообщений об обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов.

Кроме этого отмечается, что логотипом мобильного приложения стал народный любимец, пес-сапер Патрон, несущий службу в подразделении ГСЧС.

Напомним, в Украине заработали мобильные приложения для сбора доказательств военных преступлений рф.