26.05.2022 14:10 Виталий Хиневич
Украинцы могут сообщать о взрывоопасных предметах через мобильное приложение
Приложение позволит быстрее сообщать об опасных находках.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
Сообщается, что теперь сообщать о взрывоопасных предметах можно через приложение «Розмінування України».
В частности мобильное приложение позволяет сделать фото опасного предмета, указать место его нахождения и сделать видео. Более того возможно отслеживать статус находки, ознакомиться с интерактивной картой отображения мест обнаружения таких предметов и опасных участков и просмотреть список наиболее распространенных боеприпасов и мин.
Данная программа является официальным источником сообщений об обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов.
Кроме этого отмечается, что логотипом мобильного приложения стал народный любимец, пес-сапер Патрон, несущий службу в подразделении ГСЧС.
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