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26.05.2022  14:10   Виталий Хиневич

Украинцы могут сообщать о взрывоопасных предметах через мобильное приложение

Приложение позволит быстрее сообщать об опасных находках.

Мобильное приложение
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что теперь сообщать о взрывоопасных предметах можно через приложение «Розмінування України». 
 
В частности мобильное приложение позволяет сделать фото опасного предмета, указать место его нахождения и сделать видео. Более того возможно отслеживать статус находки, ознакомиться с интерактивной картой отображения мест обнаружения таких предметов и опасных участков и просмотреть список наиболее распространенных боеприпасов и мин.
 
Скачать приложение можно через App Store и Google Play.
 
Данная программа является официальным источником сообщений об обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов.
 
Кроме этого отмечается, что логотипом мобильного приложения стал народный любимец, пес-сапер Патрон, несущий службу в подразделении ГСЧС.
 
Напомним, в Украине заработали мобильные приложения для сбора доказательств военных преступлений рф.
 
Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  мобильное приложение
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