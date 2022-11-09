09.11.2022 11:27

Карта вибухонебезпечних зон оновлена у мобільному додатку MineFree

У застосунку з мінної безпеки MineFree 2.0 з'явилися нові функції.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, передає РЕДПОСТ.

У оновленій версій застосунку додані функції:

Оновлена карта вибухонебезпечних зон. Доповненний довідник з реальними фото вибухонебезпечних предметів (обов'язково сповіщайте, якщо виявили один із них). Aналітична панель, за допомогою якої можна відслідкувати кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів рятувальниками ДСНС.

MineFree також дозволяє:

переглядати мапу територій з вибухонебезпечними предметами

отримувати сповіщення у разі наближення до відомих вибухонебезпечних зон

сповіщати про місця з вибухонебезпечними та підозрілими предметами ДСНС

ознайомлюватися з каталогом вибухонебезпечних предметів

Для користування новими функціями застосунку з мінної безпеки MineFree необхідно оновити на iOS та Android. Застосунок використовує у своїй роботі дані ДСНС які постійно оновлюється в режимі онлайн.

Оновити або завантажити MineFree можна за посиланнями:

App Store – https://t.ly/mf/apple

Google Play – https://t.ly/mf/google

Нагадаємо, 8 листопада 2022 року близько 15 години на автотрасі Чугуїв-Мілове поблизу повороту на с. Чкаловське під час виконання дорожніх робіт, від вибуху протитанкової міни загинули двоє працівників ремонтно-дорожнього підприємства, ще двоє – травмовані.

