Карта вибухонебезпечних зон оновлена у мобільному додатку MineFree

У застосунку з мінної безпеки MineFree 2.0 з'явилися нові функції.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, передає РЕДПОСТ.
У оновленій версій застосунку додані функції:
MineFree також дозволяє:
Для користування новими функціями застосунку з мінної безпеки MineFree необхідно оновити на iOS та Android. Застосунок використовує у своїй роботі дані ДСНС які постійно оновлюється в режимі онлайн.
Оновити або завантажити MineFree можна за посиланнями:
App Store – https://t.ly/mf/apple
Google Play – https://t.ly/mf/google
Нагадаємо, 8 листопада 2022 року близько 15 години на автотрасі Чугуїв-Мілове поблизу повороту на с. Чкаловське під час виконання дорожніх робіт, від вибуху протитанкової міни загинули двоє працівників ремонтно-дорожнього підприємства, ще двоє – травмовані.
Комментариев: 0
Присвятіть день тому, що вам справді дорого. Вітається спілкування з рідними та коханими людьми.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку 9 листопада у нашій країні відзначають День української писемності та мови. Він заснований на честь літописця Нестора, послідовника знаменитих Кирила та Мефодія – творців слов'янської писемності.
влажность:
давление:
ветер: