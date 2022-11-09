    
Главная Новини Харкова Суспільство Карта вибухонебезпечних зон оновлена у мобільному додатку MineFree
09.11.2022  11:27   

Карта вибухонебезпечних зон оновлена у мобільному додатку MineFree

У застосунку з мінної безпеки MineFree 2.0 з'явилися нові функції.

мобільний додаток MineFree

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, передає РЕДПОСТ.

У оновленій версій застосунку додані функції:

  1. Оновлена карта вибухонебезпечних зон.
  2. Доповненний довідник з реальними фото вибухонебезпечних предметів (обов'язково сповіщайте, якщо виявили один із них).
  3. Aналітична панель, за допомогою якої можна відслідкувати кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів рятувальниками ДСНС.

MineFree також дозволяє:

  • переглядати мапу територій з вибухонебезпечними предметами
  • отримувати сповіщення у разі наближення до відомих вибухонебезпечних зон
  • сповіщати про місця з вибухонебезпечними та підозрілими предметами ДСНС
  • ознайомлюватися з каталогом вибухонебезпечних предметів

Для користування новими функціями застосунку з мінної безпеки MineFree необхідно оновити на iOS та Android. Застосунок використовує у своїй роботі дані ДСНС які постійно оновлюється в режимі онлайн.

Оновити або завантажити MineFree можна за посиланнями:
App Store – https://t.ly/mf/apple
Google Play – https://t.ly/mf/google

Нагадаємо, 8 листопада 2022 року близько 15 години на автотрасі Чугуїв-Мілове поблизу повороту на с. Чкаловське під час виконання дорожніх робіт, від  вибуху протитанкової міни загинули двоє працівників ремонтно-дорожнього підприємства, ще двоє – травмовані.
 

Тэги:  minefree, мобильное приложение
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 