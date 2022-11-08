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08.11.2022  20:43   Дмитро Колонєй

Загинули від міни два чоловіка, які ремонтували дорогу під Харковом (фото)

У передмісті Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни,

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, 8 листопада 2022 року близько 15 години на автотрасі Чугуїв-Мілове поблизу повороту на с. Чкаловське під час виконання дорожніх робіт, від  вибуху протитанкової міни загинули двоє працівників ремонтно-дорожнього підприємства, ще двоє — травмовані.
 
 
Прокурори спільно зі слідчими поліціі проводять всі необхідні першочергові слідчі дії для повного розслідування злочинів, вчинених російськими військовими.
 
 
 
 
Нагадаємо, раніше ми писали, писали, що 8 листопада 2022 року близько опівдня окупанти обстріляли з гелікоптера житловий сектор с. Івашки Богодухівського району: пошкоджено шість житлових будинків. Це вже другий обстріл цього прикордонного села з гелікоптера за останній час.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  взрыв, смерть, харьков, чугуев, агрессия россии
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