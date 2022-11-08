08.11.2022 20:43 Дмитро Колонєй

Загинули від міни два чоловіка, які ремонтували дорогу під Харковом (фото)

У передмісті Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни,

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, 8 листопада 2022 року близько 15 години на автотрасі Чугуїв-Мілове поблизу повороту на с. Чкаловське під час виконання дорожніх робіт, від вибуху протитанкової міни загинули двоє працівників ремонтно-дорожнього підприємства, ще двоє — травмовані.

Прокурори спільно зі слідчими поліціі проводять всі необхідні першочергові слідчі дії для повного розслідування злочинів, вчинених російськими військовими.