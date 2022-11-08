08.11.2022 20:08 Дмитро Колонєй

Ваши достижения показывают всему миру, какая сильная нация - украинцы - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся зі спортсменами, які у складі національної збірної з таеквондо вибороли срібні медалі на Кубку світу у Словенії.



Ваши достижения показывают всему миру, какая сильная нация - украинцы - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав їх із новими спортивними досягненнями. За його словами, харківська школа східних єдиноборств завжди була однією з кращих в Україні.

«Вы прославляете Харьков и Украину. Видеть, как гордо реет украинский флаг в других странах, - дорогого стоит. Ваши достижения показывают всему миру, какая сильная нация - украинцы. Спасибо вашему тренерскому составу, Виталию Гагарину, который так много делает для развития спорта в Харькове и Украине. Так держать! Мы обязательно победим!» - звернувся до спортсменів Харківський міський голова.

Нагадаємо, що українська збірна виборола друге загальнокомандне місце з 52-х країн світу на Кубку світу з таеквондо. Харківські спортсмени у складі національної федерації таеквондо ІТФ отримали чотири золоті, одну срібну та три бронзові нагороди.