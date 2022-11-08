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08.11.2022  20:08   Дмитро Колонєй

Ваши достижения показывают всему миру, какая сильная нация - украинцы - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся зі спортсменами, які у складі національної збірної з таеквондо вибороли срібні медалі на Кубку світу у Словенії.


Ваши достижения показывают всему миру, какая сильная нация - украинцы - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав їх із новими спортивними досягненнями. За його словами, харківська школа східних єдиноборств завжди була однією з кращих в Україні.
 
«Вы прославляете Харьков и Украину. Видеть, как гордо реет украинский флаг в других странах, - дорогого стоит. Ваши достижения показывают всему миру, какая сильная нация - украинцы. Спасибо вашему тренерскому составу, Виталию Гагарину, который так много делает для развития спорта в Харькове и Украине. Так держать! Мы обязательно победим!» - звернувся до спортсменів Харківський міський голова.
 
Ігор Терехов привітав харківських таеквондістів, які стали срібними призерами Кубку світу
 
Нагадаємо, що українська збірна виборола друге загальнокомандне місце з 52-х країн світу на Кубку світу з таеквондо. Харківські спортсмени у складі національної федерації таеквондо ІТФ отримали чотири золоті, одну срібну та три бронзові нагороди.
 
Ігор Терехов привітав харківських таеквондістів, які стали срібними призерами Кубку світу
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, поздрааление, харьков, спорт
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