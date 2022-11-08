08.11.2022 19:37 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова відновлюють газопостачання на Салтівці (фото)

Про це інформує АТ «Харківміськгаз».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на АТ «Харківміськгаз», ремонтники підприємства відновлюють пошкоджені газові мережі у Салтівському районі міста.

За допомогою спецтехніки фахівці ліквідували пошкодження на газопроводах, які знаходяться на висоті, заваривши сотні отворів від уламків снарядів, а також замінивши непридатні до використання ділянки газогонів.

Водночас газовики отримали доступ до обстеження вулиць Київського району, які були лінією оборони на околицях Харкова. Зокрема, на Великій Данилівці продовжуються масштабні ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених від ворожих обстрілів газопроводах.

У компанії зазначили, що для стабільної роботи газової системи в опалювальний період спеціалісти виконують комплекс планових та ремонтних робіт. Своєчасна оплата послуги за доставку природного газу дає змогу закуповувати пальне для аварійних машин та усі необхідні матеріали для ліквідації наслідків обстрілів, ремонту газопроводів та підтримки їхньої безаварійної та безперебійної роботи.