08.11.2022 19:08 Дмитро Колонєй
У Харкові привітали працівників соціальної сфери із професійним святом (фото)
Мер Харкова Ігор Терехов вручив нагороди та подякував за віддану працю фахвців соціальної сфери.
У Харкові привітали працівників соціальної сфери із професійним святом (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав із професійним святом працівників соціальної сфери міста, вручив їм нагороди та подякував за те, що з першого дня повномасштабного вторгнення країни-агресорки вони залишаються у Харкові та допомагають його мешканцям: доставляють гуманітарну допомогу, закуповують продукти харчування та медикаменти, консультують із різних питань.
«Вы видите, как российский агрессор целенаправленно разрушает нашу инфраструктуру, в основном энергетическую. Будет тяжело, порой очень. Но я уверен, что мы пройдем этот путь, будем вместе оказывать помощь людям, которые так в этом нуждаются, и обязательно наступит белая полоса. А после нашей победы мы вместе будем отстраивать город и делать так, чтобы многие харьковчане, вернувшись домой, увидели Харьков цветущим, комфортным, чистым и уютным - таким, каким всегда его привыкли видеть», - підкреслив Ігор Терехов.
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Довідка. День працівників соціальної сфери – професійне свято, яке відзначається у першу неділю листопада. Соціальні працівники допомагають тим, хто особливо потребує турботи: людям з інвалідністю, самотнім пенсіонерам, ветеранам.
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