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08.11.2022  19:08   Дмитро Колонєй

У Харкові привітали працівників соціальної сфери із професійним святом (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов вручив нагороди та подякував за віддану працю фахвців соціальної сфери.


У Харкові привітали працівників соціальної сфери із професійним святом (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав із професійним святом працівників соціальної сфери міста, вручив їм нагороди та подякував за те, що з першого дня повномасштабного вторгнення країни-агресорки вони залишаються у Харкові та допомагають його мешканцям: доставляють гуманітарну допомогу, закуповують продукти харчування та медикаменти, консультують із різних питань.
 
«Вы видите, как российский агрессор целенаправленно разрушает нашу инфраструктуру, в основном энергетическую. Будет тяжело, порой очень. Но я уверен, что мы пройдем этот путь, будем вместе оказывать помощь людям, которые так в этом нуждаются, и обязательно наступит белая полоса. А после нашей победы мы вместе будем отстраивать город и делать так, чтобы многие харьковчане, вернувшись домой, увидели Харьков цветущим, комфортным, чистым и уютным - таким, каким всегда его привыкли видеть», - підкреслив Ігор Терехов.
 
Привітали працівників соціальної сфери із професійним святом у Харкові
  • Довідка. День працівників соціальної сфери – професійне свято, яке відзначається у першу неділю листопада. Соціальні працівники допомагають тим, хто особливо потребує турботи: людям з інвалідністю, самотнім пенсіонерам, ветеранам.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  награждение, праздник, харков
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