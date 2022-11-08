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08.11.2022  18:27   Дмитро Колонєй

Окупанти нанесли ракетні та авіаційні удари по Харківщині (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 8 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, противник продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 
 
Противник завдав 3 ракетних та 10 авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
 
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
 
  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Дворічна, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Соснівка, Стариця Харківської області;
  • на КУп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вишневе, КУп’янськ, Крохмальне і Кислівка Харківської області; Греківка, М’ясожарівка, Макіївка і Невське на Луганщині та Лиман, Терни, Торське і Ямполівка Донецької області;
Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. 
 
В районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання.
 
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління.
 

 

Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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