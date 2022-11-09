    
Главная Новини Харкова Суспільство Харків'ян запрошують на читання та розмову з Юрієм Андруховичем
09.11.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують на читання та розмову з Юрієм Андруховичем

12 листопада в Харкові відбудуться читання та розмова з поетом, прозаїком, перекладачем, есеїстом, музикантом.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Event.
 
Повідомляється, що Юрій Андрухович поспілкується про творчість під час війни, культурну дипломатію України та майбутнє української літератури.
 
«Харків я обіцяв собі відвідати за першої ж нагоди від самого початку вторгнення. Харків і Маріуполь, але з другим це (поки що) неможливо. 
 
З Харковом мене так багато всього зв'язує, що без нього ніяк. Полтава – бо без неї теж ніяк. Особливо коли їдеш із Харкова до столиці. Без якої теж ніяк, тому що вона – Київ. Читатиму 
зовсім нові тексти, яких ще ніхто не чув і не знає. До скорої зустрічі!»,- зазначив Юрій Андрухович.
 
Модератор заходу – Сергій Жадан, дата та час: 12 листопада, 17:00.
 
Локація: Адресу події повідомлять в листі підтвердженні реєстрації.
 
Вартість: вхід вільний. Вхід за реєстрацією.
 
Источник:   Kharkiv Event
 Тэги:  харьков, культура
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.11 Суспільство У Харкові закінчилася 4 негативна група крові: громадян закликають стати донорами 09.11 Суспільство Пам’ятник Пушкіну у Харкові закрили за рекомендаціями Інституту національної пам’яті 09.11 Надзвичайні події У Харкові патрульні знайшли угнаний автомобіль
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 