09.11.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують на читання та розмову з Юрієм Андруховичем

12 листопада в Харкові відбудуться читання та розмова з поетом, прозаїком, перекладачем, есеїстом, музикантом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Event.

Повідомляється, що Юрій Андрухович поспілкується про творчість під час війни, культурну дипломатію України та майбутнє української літератури.

«Харків я обіцяв собі відвідати за першої ж нагоди від самого початку вторгнення. Харків і Маріуполь, але з другим це (поки що) неможливо.

З Харковом мене так багато всього зв'язує, що без нього ніяк. Полтава – бо без неї теж ніяк. Особливо коли їдеш із Харкова до столиці. Без якої теж ніяк, тому що вона – Київ. Читатиму

зовсім нові тексти, яких ще ніхто не чув і не знає. До скорої зустрічі!»,- зазначив Юрій Андрухович.

Модератор заходу – Сергій Жадан, дата та час: 12 листопада, 17:00.

Локація: Адресу події повідомлять в листі підтвердженні реєстрації

Вартість: вхід вільний. Вхід за реєстрацією