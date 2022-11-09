09.11.2022 11:00 Євген Клочко

Сколько стоит хороший хостинг для сайта на Wordpress

В зависимости от вида, мощности и других параметров стоимость хостинга может очень отличаться – от сотен до тысяч гривен за месяц. Главное – не то, на каком движке расположен сайт, а какие он потребляет ресурсы, какие у проекта есть потребности.

Таким образом, Wordpress хостинг может быть как дешевым, так и довольно дорогим. Разберемся, как это работает.

Основные виды хостинга очень отличаются как по цене, так и по возможностям:

виртуальный хостинг;

виртуальный выделенный сервер;

виртуальный сервер в облаке;

физический выделенный сервер.

Посмотрим, что выбрать, если…

… у вас небольшой молодой проект

Все блоги, визитки, порталы, интернет-магазины с не очень большой ожидаемой посещаемостью и без резких пиков трафика, не очень тяжелые сайты – для них вполне подойдет виртуальный хостинг. Он обойдется в сумму от двух сотен гривен в месяц, и зачастую в пакет еще будет входить сертификат безопасности SSL, домен, предустановленный движок.

Хостинги размещаются по нескольку штук на одном сервере, и делят его ресурсы согласно предоплаченным пакетам. Они используют общую операционную систему, ядро и диск.

Виртуальный хостинг бюджетный, а кроме того, его не нужно обслуживать. Все администрирование сервера ложится на провайдера. Пользователь получает доступ в свой хостинг-аккаунт, но не права root. Это значит, что нельзя будет независимо перезагружать и настраивать хостинг. Но для небольшой площадки это не нужно, и зачастую создавало бы дополнительные проблемы: в команде должен быть человек с соответствующими навыками.

…если у вас нагруженный проект, если нужны особые настройки

Стоимость размещения сайта на хостинге, который дает больше свободы, и более мощен, обойдется в чуть большую сумму – от 500 гривен в месяц.

Виртуальный выделенный сервер VPS уже представляет собой полноценную виртуальную имитацию отдельно стоящего физического сервера. У него есть собственная память, операционная система, диск, которые поддерживает физический сервер. За счет того, что таких виртуальных компьютеров размещается на одном реальном несколько, они обходятся дешевле, чем аренда целого сервера, но чуть дороже, чем виртуальный хостинг.

Хостинг Wordpress на VPS имеет смысл тогда, когда у сайта бывают пики посещаемости, резко отличающиеся от обычного трафика, когда нужен емкий жесткий диск, когда нужны индивидуальные настройки, более свободный выбор программного обеспечения. Его выбирают, когда проекту “тесно” на виртуальном хостинге.

Пользователь виртуального сервера получает права root, может настраивать свой сервер, устанавливать программы, перезапускать его, не затрагивая другие VPS на том же хостинге.

…когда нагрузки непредсказуемы

Стартапы, разработка и многие другие проекты, в которых требуется высокая нагрузка, высокая надежность, и бывают как моменты с высоким трафиком, так и время, когда сервер можно просто выключить – все это случаи для облачного виртуального сервера.

Там вы оплачиваете только потребленные ресурсы, которые гибко отбираются из облака. Можно как снизить их потребление, так и гибко нарастить. Обычно это не случай для Wordpress, но облако также очень надежно в смысле безопасности и бесперебойности доступа. Если с одним из серверов в облаке что-то случится, то остальные возьмут на себя его нагрузку. Кроме того, облако позволяет выстраивать собственую надежную систему защиты. Так что если вашему проекту важна защищенность и очень высокая надежность, можно присмотреться и к облаку. Если есть сомнения, воспользуйтесь пробным периодом – зачастую хостеры предлагают его.

Хороший хостинг не может быть совсем бесплатным, кроме редких исключений. Бесплатные хостинги, как правило, переполнены рекламой, работают с перебоями. Это единственное условие. В остальном ответ на вопрос, сколько стоит хостинг сайта, очень зависит от того, какой это хостинг, и также от того, насколько большой пакет вы оплачиваете.