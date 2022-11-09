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09.11.2022  10:47   Рита Парфенова

Ворог обстріюяє Куп’янський район: виникли пожежі у будинках, сгорів сінник

Протягом доби з 8 по 9 листопада ударів окупантів по Харкову не зафіксували.

горит огонь

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

ВІд додав, що ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти із артилерії, мінометів.

У Дворічанській громаді Куп’янського району горіло приватне домоволодіння. Після третьої години дня 8 листопада окупанти обстрілами пошкодили адміністративну будівлю у смт Дворічна, горів дах приміщення.

Вночі, після 2 години, у Шевченківській громаді Куп’янського району внаслідок обстрілів горів сінник.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 8 по 9 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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