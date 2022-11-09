09.11.2022 10:47 Рита Парфенова

Ворог обстріюяє Куп’янський район: виникли пожежі у будинках, сгорів сінник

Протягом доби з 8 по 9 листопада ударів окупантів по Харкову не зафіксували.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

ВІд додав, що ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти із артилерії, мінометів.



У Дворічанській громаді Куп’янського району горіло приватне домоволодіння. Після третьої години дня 8 листопада окупанти обстрілами пошкодили адміністративну будівлю у смт Дворічна, горів дах приміщення.



Вночі, після 2 години, у Шевченківській громаді Куп’янського району внаслідок обстрілів горів сінник.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 8 по 9 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.