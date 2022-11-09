Ворог обстріюяє Куп’янський район: виникли пожежі у будинках, сгорів сінник

Протягом доби з 8 по 9 листопада ударів окупантів по Харкову не зафіксували.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
ВІд додав, що ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти із артилерії, мінометів.
У Дворічанській громаді Куп’янського району горіло приватне домоволодіння. Після третьої години дня 8 листопада окупанти обстрілами пошкодили адміністративну будівлю у смт Дворічна, горів дах приміщення.
Вночі, після 2 години, у Шевченківській громаді Куп’янського району внаслідок обстрілів горів сінник.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 8 по 9 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
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Присвятіть день тому, що вам справді дорого. Вітається спілкування з рідними та коханими людьми.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку 9 листопада у нашій країні відзначають День української писемності та мови. Він заснований на честь літописця Нестора, послідовника знаменитих Кирила та Мефодія – творців слов'янської писемності.
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