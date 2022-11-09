Харків на ранок 9 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 8 по 9 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 9 листопада.
Пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у Куп’янському районі області. Горіли господарча споруда та дах адміністративної будівлі.
Загалом за добу з 8 по 9 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
17 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинена ворожим обстрілом;
1 — для проведення аварійно-рятувальних робіт;
8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 635 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної і технічної води.
Нагадаємо, протягом доби з 8 по 9 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
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