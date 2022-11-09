09.11.2022 08:50 Рита Парфенова

У маршрутному автобусі на Харківщині службовий собака зреагував на підозрілого пасажира

Під час перевірки пасажирів правоохоронці знайшли заборонені речі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Подія трапилася селі Подвірки Харківського району, де працівники відділу поліції зупинили маршрутний автобус сполученням «Харків-Краснокутськ». Під час перевірки пасажирів службовий собака своєю поведінкою вказав на 39-річного чоловіка, у кишені якого правоохоронці виявили та вилучили наркотичну речовину. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.



Загалом минулої доби в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 6 фактів незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Нагадаємо, на Харківщині поліцейські вилучили наркотичні засоби у жителя Чугуївського району.