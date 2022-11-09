У маршрутному автобусі на Харківщині службовий собака зреагував на підозрілого пасажира

Під час перевірки пасажирів правоохоронці знайшли заборонені речі.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Подія трапилася селі Подвірки Харківського району, де працівники відділу поліції зупинили маршрутний автобус сполученням «Харків-Краснокутськ». Під час перевірки пасажирів службовий собака своєю поведінкою вказав на 39-річного чоловіка, у кишені якого правоохоронці виявили та вилучили наркотичну речовину. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Загалом минулої доби в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 6 фактів незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
Нагадаємо, на Харківщині поліцейські вилучили наркотичні засоби у жителя Чугуївського району.
Комментариев: 0
Присвятіть день тому, що вам справді дорого. Вітається спілкування з рідними та коханими людьми.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку 9 листопада у нашій країні відзначають День української писемності та мови. Він заснований на честь літописця Нестора, послідовника знаменитих Кирила та Мефодія – творців слов'янської писемності.
влажность:
давление:
ветер: