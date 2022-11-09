    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У маршрутному автобусі на Харківщині службовий собака зреагував на підозрілого пасажира
09.11.2022  08:50   Рита Парфенова

У маршрутному автобусі на Харківщині службовий собака зреагував на підозрілого пасажира

Під час перевірки пасажирів правоохоронці знайшли заборонені речі.

блок-пост полиции

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Подія трапилася селі Подвірки Харківського району, де працівники відділу поліції зупинили маршрутний автобус сполученням «Харків-Краснокутськ». Під час перевірки пасажирів службовий собака своєю поведінкою вказав на 39-річного чоловіка, у кишені якого правоохоронці виявили та вилучили наркотичну речовину. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Загалом минулої доби в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 6 фактів незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Нагадаємо, на Харківщині поліцейські вилучили наркотичні засоби у жителя Чугуївського району.

Источник:   ДУ НП
 Тэги:  наркотики, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.11 Надзвичайні події У Харкові спіймали рецидивиста з наркотикаим та арсеналом зброї 07.11 Надзвичайні події У Харкові лікарка торгувала рецептами на метадон 03.11 Надзвичайні події Під Харковом серед могил знайшли наркозакладника (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 