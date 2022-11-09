09.11.2022 09:14 Рита Парфенова

Внаслідок ворожів обстрілів поранено дві людини під Харковом

Чоловіка та жінку з пораненнями госпіталізували у Куп’янськом району.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, за добу медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді.

Постраждалі - місцеві жителі, вони отримали поранення та госпіталізовані до медустанови. Стан пацієнтів середній.

Нагадаємо, протягом доби з 8 по 9 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.