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09.11.2022  09:14   Рита Парфенова

Внаслідок ворожів обстрілів поранено дві людини під Харковом

Чоловіка та жінку з пораненнями госпіталізували у Куп’янськом району.

Новини Харькова: за добу від обстрілів поранені двоє людей

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, за добу медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді.

Постраждалі - місцеві жителі, вони отримали поранення та госпіталізовані до медустанови. Стан пацієнтів середній.

Нагадаємо, протягом доби з 8 по 9 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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