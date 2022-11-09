Внаслідок ворожів обстрілів поранено дві людини під Харковом

Чоловіка та жінку з пораненнями госпіталізували у Куп’янськом району.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, за добу медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді.
Постраждалі - місцеві жителі, вони отримали поранення та госпіталізовані до медустанови. Стан пацієнтів середній.
Нагадаємо, протягом доби з 8 по 9 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Комментариев: 0
Присвятіть день тому, що вам справді дорого. Вітається спілкування з рідними та коханими людьми.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку 9 листопада у нашій країні відзначають День української писемності та мови. Він заснований на честь літописця Нестора, послідовника знаменитих Кирила та Мефодія – творців слов'янської писемності.
влажность:
давление:
ветер: