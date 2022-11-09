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09.11.2022  08:14   Рита Парфенова

11 сел та селищ Харківської області опинилися під ворожими обстрілами (відео)

Протягом доби з 8 по 9 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів:

  • Амбарне,
  • Бударки,
  • Вільхуватка,
  • Гоптівка,
  • Дворічна,
  • Землянки,
  • Мілове,
  • Стариця.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під ворожі обстріли з артилерії різних типів потрапляли райони населених пунктів:

  • Берестове,
  • Крохмальне,
  • Чернещина.

Нагадаємо, раніше противник завдав 3 ракетних та 10 авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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