09.11.2022 08:14 Рита Парфенова

11 сел та селищ Харківської області опинилися під ворожими обстрілами (відео)

Протягом доби з 8 по 9 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів:

Амбарне,

Бударки,

Вільхуватка,

Гоптівка,

Дворічна,

Землянки,

Мілове,

Стариця.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під ворожі обстріли з артилерії різних типів потрапляли райони населених пунктів:

Берестове,

Крохмальне,

Чернещина.

Нагадаємо, раніше противник завдав 3 ракетних та 10 авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.