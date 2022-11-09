09.11.2022 08:00 Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 9 листопада: подробиці

У середу, 9 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго. За словами постачальника енергії, 9 листопада графіки погодинних планових відключень будуть діяти по всій Україні.



«Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозує у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях», – йдеться у повідомленні.



Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Проте населення заклюкають ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.



Із графіком відключення світла можна ознайомитись на сайті обленерго. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.