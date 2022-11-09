09.11.2022 07:30 Рита Парфенова

9 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 9 листопада у нашій країні відзначають День української писемності та мови. Він заснований на честь літописця Нестора, послідовника знаменитих Кирила та Мефодія – творців слов'янської писемності.

Нестора Літописця вважають батьком вітчизняної історії та словесності. Історики припускають, що саме він написав уславлену «Повість временних літ», житія святих братів Бориса та Гліба, Феодосія Печерського та його сподвижників. Дослідники зазначають, що саме з преподобного Нестора Літописця і розпочинається письмова українська мова.



День української писемності та мови – це не лише державне, а й церковне свято. Перший у сучасній українській мові твір, що відповідає візантійським першоджерел, православні назвали акафістом Богородиці Холмською.



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Сьогодні відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Свято запровадило президент Леонід Кучма у 2000 році як Всеукраїнський день працівників культури та любителів народного мистецтва.



Це свято спочатку відзначалося щорічно 23 березня, потім було перейменовано і відзначалося щотретє неділя травня.



Указом президента України від 30 грудня 2013 року Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначається щорічно 9 листопада разом із Днем української писемності та мови.



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9 листопада в усьому світі – Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму. Він був встановлений з ініціативи Міжнародної мережі проти расизму UNITED, яка об'єднує понад 500 організацій із 49 країн. 9 листопада 1938 року у Німеччині відбулися масові погроми євреїв, назване згодом «Кришталевою ніччю». Під час погромів 9-10 листопада в нацистській Німеччині було спалено та зруйновано 267 синагог та заарештовано близько 30 тисяч євреїв, відправлених до концентраційних таборів.



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"Ми обираємо майбутнє без радіації!" – під таким девізом щороку 9 листопада у світі відбувається Міжнародний день антиядерних акцій. Екологи та інші небайдужі громадяни влаштовують цього дня у різних містах пікети, демонстрації та акції протесту проти розвитку атомної енергетики та за підвищення її безпеки. Також вони організують антиядерні табори біля небезпечних об'єктів та встановлюють знаки, які інформують громадян про небезпеку, у місцях із підвищеним радіоактивним фоном.

Прикмети дня

За народним календарем сьогодні Параскева – день, коли було прийнято давати обітниці, обіцянки виконати якусь роботу чи зробити якусь потрібну справу. Наприклад, селянки нерідко давали обітницю виткати за одну ніч завісу для ікони Діви Марії. За виконання обітниці Параскева, як вважалося, могла здійснити заповітне бажання чи надіслати здоров'я близьким людям. Якщо ж у дім приходило нещастя, треба було дати зарок і виконати його в повному мовчанні, а наступного ранку піти до церкви і помолитися святій Параскеві, попросити її допомоги. У цьому випадку біда мала піти.

Що не можна робити 9 листопада

Не можна ігнорувати виконання обіцянки, адже це може спричинити нещастя.

Якщо ваше життя пов'язане зі сценою, і після виступу ви приймете в подарунок живі квіти, то незабаром ваша популярність згасне.

Також цього дня

У 1801 народився Гейл Борден, американський філантроп, бізнесмен і винахідник, який розробив методи довготривалого збереження харчових продуктів. Зокрема йому належить честь відкриття методу приготування згущеного молока.



1911 – парижанин Жорж Клод запатентував неонову рекламу.



1961 – власник ліверпульського магазину грамплатівок Брайан Епстайн відвідав кафе «Кеверн Клаб», де почув четвірку молодих музикантів, які звалися The Beatles.



1961 – місто Сталіно перейменовано на Донецьк.



1962 – місто Станіслав перейменовано на Івано-Франківськ.



1979 – внаслідок помилки американського комп'ютера системи NORAD (Північноамериканське Командування Авіакосмічної оборони North American Aerospace Defense Command), який повідомив про радянський ядерний напад, у США оголошено ядерну тривогу. Протягом десяти хвилин світ перебував на краю ядерної війни. Пізніше було встановлено, що причиною інциденту стала комп'ютерна стрічка, призначена для відпрацювання дій при ракетному нападі, яка була помилково завантажена в комп'ютер, що перебуває на бойовому чергуванні.



1989 – у ніч із 9 на 10 листопада відкривається вільний прохід громадян зі Східної до Західної частини Берліна. Починається руйнація Берлінського муру.



1997 – в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.



2001 – 12-річна мешканка Гамбурга увійшла до Книги рекордів Гіннеса як володарка найдовшого у світі язика. При визначенні рекорду враховувалася не сама довжина, бо наскільки його можна висунути з рота. Аніка Ірмлер здатна висунути язика на 7 сантиметрів. Середня довжина язика у людини становить 5 сантиметрів. Дівчинку було визнано серед подруг чемпіонкою з дразнилок.



2005 – європейський зонд Венера-експрес стартував до Венери.

Іменини відзначають:

Андрій, Капітоліна, Марк, Нестор.