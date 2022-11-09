09.11.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 9 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Присвятіть день тому, що вам справді дорого. Вітається спілкування з рідними та коханими людьми.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен може несподівано виявити в собі талант ляльковода: він непомітно смикатиме за незримі нитки, щоб отримати потрібний йому результат. Такий стиль дій зовсім не обов'язково має щось спільне з грубою інтригою, просто Овну чудово вдаватиметься діяти не безпосередньо, а в обхід: десь задіяти особисту чарівність, десь дар переконання чи зв'язку. В результаті навколишні діятимуть так, як це потрібно Овну. Для їхнього ж добра, звичайно.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У будь-яких справах Телець буде схильний перетягувати ковдру на себе, мало піклуючись про тих, хто поруч. Можливо, він розраховує на якесь особливе ставлення до себе чи особливі умови. Зірки попереджають Тельця, що хоч би як він був упевнений у своїй правоті, наполягати на цьому не слід. Йому треба намагатися знайти спільні точки дотику з оточуючими, а не навпаки, інакше неминучі образи та конфлікти.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки радять Близнюкам бути гнучкішими у вирішенні будь-яких питань. Не варто зациклюватись на одному варіанті дій, адже до однієї і тієї ж мети може вести безліч різних шляхів! Навколишні оцінять, якщо Близнюки будуть зважати на ситуацію і з ними, змінюючи тактику прямо на ходу. Це дозволить Близнюкам швидше досягти результату. Йдучи на компроміси, Близнюки досягнуть більшого, ніж якби діяли напролом.

Рак (22 червня – 23 липня)

На рак чекає спокійний і розмірений день. Немає сенсу кудись поспішати або за чимось гнатися - все одно від рішень Рака не залежить зовсім нічого. Ситуація розвиватиметься без його участі, тож зірки радять Раку розслабитися та плисти за течією. Відпочиньте як слід! Сьогоднішній перепочинок додасть Раку сил та енергії на весь наступний день.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев має шанс розширити сферу свого впливу! Можливо, він завоює нові позиції, добре показавши себе перед оточуючими, закінчить важливий етап робіт, зав'яже корисне знайомство чи просто опиниться у потрібному місці у потрібний час. Головне, що завдяки сьогоднішнім успіхам, Лев просунеться на крок уперед, і згодом це обіцяє найприємнішим чином позначитися на його житті.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Протягом дня на Діву може чекати непроста розмова з людьми, від яких вона залежить. Можливо, її викличуть на розмову або розмова відбудеться по телефону. Так чи інакше, навіть якщо мова піде про дрібні речі, сьогоднішня розмова може мати для Діви далекосяжні наслідки, і їй треба постаратися справити гарне враження. Буде просто чудово, якщо під час розмови Діві вдасться похизуватися якимось козирем!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Думка Терезів буде цікавити буквально всіх поспіль. Питання дня, звернене до них: «Що ви думаєте з цього приводу?». Не варто боротися з неминучим: Терези добре впораються з участю експерта та консультанта. Їхнього досвіду достатньо, щоб дати хорошу пораду, а зірки сприятимуть тому, щоб навколишні поради Терезів охоче користувалися. Зміцнюючи таким чином їх авторитет.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Для Скорпіона настане слушний момент, щоб постаратися завоювати лідируючі позиції в будь-яких сферах! Його аргументи сильні, як ніколи, а конкуренції можна майже не побоюватися. Навколишні готові піти назустріч Скорпіону, близькі здатні його підтримати. Іншими словами, все, що потрібно Скорпіонові для ривка вперед, у нього вже є. Настав час зібратися з духом, щоб почати рішуче діяти!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Справи, за які Стрілець візьметься, обов'язково отримають продовження, хоч би якими незначними вони здавалися. Згодом вони здатні зіграти у роботі, добробуті чи особистому житті Стрільця чималу роль. Ось чому зірки радять Стрільцеві уважно ставитися до всіх дрібниць. Якщо ситуація поставить перед ним якийсь вибір, дуже важливо, щоб Стрілець прорахував наслідки свого рішення щонайменше на кілька кроків уперед.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога слід заздалегідь приготуватися до того, що він може піддатися критиці з боку оточуючих. Однак хоч як неприємно і прикро вислуховувати про свої промахи, варто взяти інформацію на озброєння. Найкраще, якщо Козеріг спробує подивитись очима тих, хто його критикує. Можливо, йому справді треба попрацювати над собою? Ніщо так не зміцнить становище Козерога, як здорове ставлення до критики.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде сповнений цінних ідей і мудрих думок, якими він зовсім не проти поділитися з оточуючими. Не всі поставляться до цього з розумінням, проте для деяких допомога і порада Водолія будуть дуже доречними. Тому, щоб поєднати приємне з корисним, зірки радять Водолію направити свій менторський настрій на тих, хто молодший чи потребує підтримки – це буде корисно для обох сторін.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Перед Рибами стоятиме непросте завдання: їм доведеться весь день зображати кипучу діяльність перед оточуючими. І на це є вагомі причини! Навколишні будуть схильні бачити в Рибах гарний об'єкт для доручень, і якщо Риби не відгородяться від них купою власних справ, їм просто не дадуть спокійно сісти! Тож у стовідсотковій завантаженості Риб ні в кого не має виникнути сумнівів. А вже реальна це завантаженість чи ні – не так вже й важливо.