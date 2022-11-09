09.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 листопада

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+6°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+6°C (відчувається як +8°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 10%. У середу, 9 листопада, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Народні прикмети

З цього часу починає вночі замерзати вода. У давнину казали: “Сяде осінь на пагорб, обійме коліна — впаде в її поділ останній лист осінній”.



Якщо вранці на гілках дерев лежить іній – буде мороз, а якщо стелиться туман – відлига не за горами.



Сніг випав на сиру землю – весна, за прикметами, буде ранньою, і можна буде побачити велику кількість пролісків.



Якщо у зайця хутро побіліло — зима недалечко.