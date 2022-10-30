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30.10.2022  11:42   Рита Парфенова

Під Харковом у чоловіка вилучили наркотичні засоби

На Харківщині поліцейські вилучили наркотичні засоби у жителя Чугуївського району.

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Як розповідає РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, 30 жовтня 2022 року поліцейські провели санкціонований обшук у домоволодінні 37-річного мешканця смт Новопокровка.

Під час обшуку дізнавачі виявили полімерну сумку із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зiп-пакет із білою кристалічною речовиною та пристрій для вживання наркотичних засобів.

Речові докази вилучені та направлені на  судову експертизу.

Обшук проводився в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося про затримання у 31-річного харків’янина, який робив у Салтівському районі схованки згортків з психотропами.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
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