30.10.2022 11:42 Рита Парфенова

Під Харковом у чоловіка вилучили наркотичні засоби

На Харківщині поліцейські вилучили наркотичні засоби у жителя Чугуївського району.

Як розповідає РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, 30 жовтня 2022 року поліцейські провели санкціонований обшук у домоволодінні 37-річного мешканця смт Новопокровка.

Під час обшуку дізнавачі виявили полімерну сумку із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зiп-пакет із білою кристалічною речовиною та пристрій для вживання наркотичних засобів.



Речові докази вилучені та направлені на судову експертизу.



Обшук проводився в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося про затримання у 31-річного харків’янина, який робив у Салтівському районі схованки згортків з психотропами.