30.10.2022 11:04 Рита Парфенова

Місто під Харковом залишилося без води: причині

Через аварію на центральному водогоні води не буде до вечора.

У місті Балаклія відсутнє водопостачання у зв’язку з аварією на центральному водогоні. Про це повідомили в Балаклійській міськраді, передає РЕДПОСТ



На даний час працівниками КП «Балаклійський Водоканал» проводяться ремонтні роботи.



Повернути воду в домівки містян комунальники обіцяють близько 18:00 30 жовтня.

Нагадаємо, масштабні реконструкції намічені у Київському районі Харкова, де комплексно ремонтують зруйновані снарядами водоводи та налагоджують стабільну подачу води.