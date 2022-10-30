Місто під Харковом залишилося без води: причині

Через аварію на центральному водогоні води не буде до вечора.
У місті Балаклія відсутнє водопостачання у зв’язку з аварією на центральному водогоні. Про це повідомили в Балаклійській міськраді, передає РЕДПОСТ
На даний час працівниками КП «Балаклійський Водоканал» проводяться ремонтні роботи.
Повернути воду в домівки містян комунальники обіцяють близько 18:00 30 жовтня.
Нагадаємо, масштабні реконструкції намічені у Київському районі Харкова, де комплексно ремонтують зруйновані снарядами водоводи та налагоджують стабільну подачу води.
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