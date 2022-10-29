29.10.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновлюють водопостачання у всіх районах міста

Масштабні реконструкції намічені у Київському районі, де комплексно ремонтують зруйновані снарядами водоводи та налагоджують стабільну подачу води.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що аварійно-відновлювальні бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» продовжують відновлювати подачу води у всіх районах міста. Зокрема, сьогодні, 29 жовтня, заплановано проведення ремонтних робіт на 12 ділянках трубопроводів.

Масштабні реконструкції намічені у Київському районі, де комплексно ремонтують зруйновані снарядами водоводи та налагоджують стабільну подачу води. Так, завершується усунення нештатної ситуації на водоводі діаметром 300 мм на вул. Наталії Ужвій – переклали 8 м пошкодженого вибухом трубопроводу. Сьогодні бригада районної служби упорядковує місце розриття та продовжує ремонти на інших ділянках водоводів.

Для споживачів Індустріального району ремонтники підприємства завершують значну реконструкцію на трубопроводі діаметром 500 мм на пр. Індустріальному. Цей водовід забезпечує стабільне водопостачання більшості жителів району. Закінчено підготовчі роботи, вийшли на етап зварювальних, на завтра заплановано благоустрій території.

У п'ятницю бригадами АВР було оперативно ліквідовано 14 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 9 оглядових колодязів.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники, незважаючи на агресію, що триває, продовжують інтенсивними темпами відновлювати подачу води для харків'ян. Комплексні заходи на об'єктах виконують висококваліфіковані майстри. Бригади АВР застосовують передові напрацювання та мають у своєму розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали. Це дозволяє оперативно та якісно справлятися з відповідальними завданнями.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.