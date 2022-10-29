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29.10.2022  10:40   Віталій Хінєвіч

Тіла загиблих людей знайдено у Харківській області

Загиблих людей було знайдено у селі Канцедалівка.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова.
 
Повідомляється, що правоохоронці виявили три тіла загиблих людей.
 
Двоє загиблих було знайдено у селі Канцедалівка, Куп’янського району. Чоловік з вогнепальним пораненням у голові - свідкі кажуть, що на початку вересня його застрелив снайпер. Місцеві поховали його поруч з місцем вбивства. Слідчі встановлюють особу. 
 
36-річний Максим - під час обстрілу знаходився в погребі, загинув від обвалу цегли на стелі. Його мати похоронила через 3 дні у дворі.
 
Третя знайдена загибла - 60-річна Наталя знайдена у Куп‘янську, загибла від обстрілів 21 вересня.
 
Ексгумації проведені слідчими спільно з прокурорами, з залученням криміналістів та вибухотехніків.
 
Нагадаємо, ворог у Харківській області понівечив автомобілі швидкої допомоги.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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