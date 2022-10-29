Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 45 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 371 особи. Одужало 304 252 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2907 осіб.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 28 жовтня.
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