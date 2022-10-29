29.10.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

Що буде з тарифами на електрику в Україні

Кабмін продовжив дію спецзобов'язань на ринку до 31 березня 2023 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство енергетики України.

Повідомляється, що ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону.

Передбачено продовження дії спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Таким чином пільгові ціни на електричну енергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 рр – до 31 березня 2023 р.

Нагадаємо, ціни на електроенергію для населення були знижені з 1 жовтня 2021 року.

Фіксований тариф становить: для індивідуальних побутових споживачів - 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць;

1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання – для колективних побутових споживачів, гуртожитків, для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб у частині задоволення власних потреб ВПО, у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території, для релігійних організацій в частині використання електричної енергії для комунально-побутових потреб.

Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, східців і номерних знаків. Водночас постановою цей перелік доповнено цілями споживання на аварійне та евакуаційне освітлення, протипожежні системи, системи вентиляції, димовидалення та кондиціонування, системи сигналізації та авіаційні маяки.

Нагадаємо, харківські комунальники відновлюють водопостачання у всіх районах міста.