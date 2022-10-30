30.10.2022 10:43 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 30 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 28 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 42 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 413 осіб. Одужало 304 428 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2772 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 31 особи (із них 28 - мешканці міста Харкова). 6 осіб захворіли в Ізюмському, 4 - в Лозівському, 1 – в Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 29 жовтня.