Рівень радіації у Харкові на 30 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 29 жовтня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, за попередню добу у Харкові діагностували 28 випадків зараження коронавірусом.
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Найкраще, що можна зробити у вільний час, це завалитися на диван з книгою, втім, будь-які інші види інтелектуального відпочинку цілком підійдуть.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства щорічно відзначається в останню неділю жовтня.
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