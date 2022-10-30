30.10.2022 12:48 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 30 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 30 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 30 легкових авто;

«Краківець» - 50 легкових авто, 2 автобуси.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 25 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто;

«Лужанка» - 25 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 40 легкових авто.