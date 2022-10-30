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30.10.2022  13:27   

На водогонах Харкова ліквідовано 9 пошкоджень

У суботу бригади аварійно-відновлювальних робіт оперативно ліквідували 9 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядкували 10 оглядових колодязів.

У Харькові бригади КП Харківводоканал усувають пошкодження на водоводах
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Сьогодні, 30 жовтня, бригадами Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтних робіт на 11 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, масштабні реконструкції намічені у Київському районі Харкова, де комплексно ремонтують зруйновані снарядами водоводи та налагоджують стабільну подачу води.

 

Тэги:  вода, харків
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