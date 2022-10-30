На водогонах Харкова ліквідовано 9 пошкоджень

У суботу бригади аварійно-відновлювальних робіт оперативно ліквідували 9 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядкували 10 оглядових колодязів.
Нагадаємо, масштабні реконструкції намічені у Київському районі Харкова, де комплексно ремонтують зруйновані снарядами водоводи та налагоджують стабільну подачу води.
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Найкраще, що можна зробити у вільний час, це завалитися на диван з книгою, втім, будь-які інші види інтелектуального відпочинку цілком підійдуть.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства щорічно відзначається в останню неділю жовтня.
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