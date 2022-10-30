30.10.2022 13:56 Рита Парфенова

Почесний харків'янин Олександр Харченко святкує день народження

30 жовтня відначає день народження голова наглядової ради АТ «Трест Житлобуд-1» Олександр Харченко.

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з днем ​​народження заслуженого будівельника України Олександра Харченка.



«Ви є однією з найбільш знакових фігур сучасного харківського «будівельного цеху». Чимало років свого життя Ви присвятили тому, щоб Харків виглядав сучасним європейським мегаполісом, збудували багато важливих об'єктів інфраструктури та житлових будинків. Так, війна з російським агресором принесла нам горе та руйнування, але я впевнений, що після нашої перемоги ми разом відбудуємо рідне місто і зробимо його ще гарнішим!



Нехай повага колег та харків'ян будуть найкращою оцінкою Вашої роботи! Бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, сімейного благополуччя, реалізації професійних планів та мирного неба!» - говориться у привітанні.