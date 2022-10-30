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30.10.2022  13:56   Рита Парфенова

Почесний харків'янин Олександр Харченко святкує день народження

30 жовтня відначає день народження голова наглядової ради АТ «Трест Житлобуд-1» Олександр Харченко.

Олександр Харченко Почесний громадянин міста Харкова, заслужений будівельник України, голова наглядової ради АТ Трест Житлобуд-1

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з днем ​​народження заслуженого будівельника України Олександра Харченка.

«Ви є однією з найбільш знакових фігур сучасного харківського «будівельного цеху». Чимало років свого життя Ви присвятили тому, щоб Харків виглядав сучасним європейським мегаполісом, збудували багато важливих об'єктів інфраструктури та житлових будинків. Так, війна з російським агресором принесла нам горе та руйнування, але я впевнений, що після нашої перемоги ми разом відбудуємо рідне місто і зробимо його ще гарнішим!

Нехай повага колег та харків'ян будуть найкращою оцінкою Вашої роботи! Бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, сімейного благополуччя, реалізації професійних планів та мирного неба!» - говориться у привітанні.

Источник:   ХМР
 Тэги:  поздравление, игорь терехов, харьков
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