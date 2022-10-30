Почесний харків'янин Олександр Харченко святкує день народження

30 жовтня відначає день народження голова наглядової ради АТ «Трест Житлобуд-1» Олександр Харченко.
Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з днем народження заслуженого будівельника України Олександра Харченка.
«Ви є однією з найбільш знакових фігур сучасного харківського «будівельного цеху». Чимало років свого життя Ви присвятили тому, щоб Харків виглядав сучасним європейським мегаполісом, збудували багато важливих об'єктів інфраструктури та житлових будинків. Так, війна з російським агресором принесла нам горе та руйнування, але я впевнений, що після нашої перемоги ми разом відбудуємо рідне місто і зробимо його ще гарнішим!
Нехай повага колег та харків'ян будуть найкращою оцінкою Вашої роботи! Бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, сімейного благополуччя, реалізації професійних планів та мирного неба!» - говориться у привітанні.
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Найкраще, що можна зробити у вільний час, це завалитися на диван з книгою, втім, будь-які інші види інтелектуального відпочинку цілком підійдуть.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства щорічно відзначається в останню неділю жовтня.
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