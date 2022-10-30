30.10.2022 14:33 Рита Парфенова

15-річна дівчина на три дня пішла з дому під Харковом

Працівники групи реагування патрульної поліції розшукали неповнолітню, яка три дні тому пішла з дому

Як розповідає РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, 29 жовтня до поліції звернувся 42-річний мешканець селища Високий Харківського району. Чоловік повідомив правоохоронцям, що три дні тому його 15-річна донька пішла нібито до своєї матері та до теперішнього часу додому не повернулася.



Того ж дня дівчину розшукали та повернули батькам. Вона розповіла, що весь цей час перебувала у своєї подруги у селищі Високий. Жодних протиправних дій відносно дівчини скоєно не було.



З дитиною працівники поліції провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, раніше праовоохоронці розшукали 8-річного хлопця, який після сварки з матір’ю пішов зі двору у невідомому напрямку.