30.10.2022 15:00 Рита Парфенова

У медичному коледжі під Харковом окупанти видавали російські діпломи

В одному з міст Харківщини окупанти намагалися налагодити навчальний процес за своєю програмою.

Правоохоронці продовжують документувати злочини, вчинені освітянами-колаборантами на Харківщині, передає РЕДПОСТ з посіланням на Східне регіональне управління ДПСУ.



Днями, в рамках досудового розслідування, спільна міжвідомча група в складі оперативних співробітників прикордонного загону, слідчих Чугуївського районного відділу Національної поліції, під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури провела обшуки у приміщеннях Вовчанського медичного фахового коледжу Харківської обласної ради.



Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено службову документацію російської окупаційної влади, яка вказує на те, що під час окупації Вовчанська росіяни спільно з дієвим викладацьким складом планували відновити навчальний процес в медичному коледжі, але повністю за російською програмою російською мовою.





Також, слідством встановлено, що викладачам, які погодилися співпрацювати з окупаційним режимом обіцяли виплачувати заробітні плати в російських рублях.



Таким чином, за добровільну співпрацю з ворогом, а також за спроби впровадження окупаційних стандартів освіти, викладацькому складу медичного коледжу загрожує кримінальна відповідальність, адже такі дії розцінюються, як колабораціонізм.

Нагадаємо, слідчі заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканці смт Борова, яка під час окупації добровільно зайняла посаду начальника відділу освіти.