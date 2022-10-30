30.10.2022 15:31 Рита Парфенова

92 омбр імені кошового отамана Івана Сірка відзначає 22-у річницю з дня створення (відео)

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка дислокується у с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району, 30 жовтня відзначає 22-у річницю з дня створення.





Про це повідомили у Фейсбуці бригади, передає РЕДПОСТ.



Командир бригади полковник Павло Федосенко висловлює слова глибокої шани і вдячності кожному воїну, котрий самовіддано бореться за свободу і незалежність рідної країни:



«Наша велика військова родина із року в рік доводила свою відданість Україні, а коли московська орда пішла з усіх сторін чорною навалою на мирне населення, козаки і козачки бригади стали на заваді окупанту. До нашого гурту доєдналися ті, хто був у строю раніше, а також ті, хто ще вчора жив звичайним цивільним життям. Однак разом, дорогі побратими і посестри, ви не просто робите свою роботу, а мужньо і героїчно тримаєте небо над рідною Ненькою, викладаєтесь, навіть, більше, ніж це можливо. Схиляю голову у пам’ять про загиблих Героїв… Тепер вони допомагають нам з неба… Беззаперечно: надлюдськими зусиллями сьогодні ми здобуваємо свободу. Та, вочевидь, класик був правий: «Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя», – сказав Федосенко.