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30.10.2022  16:17   Рита Парфенова

Експоліціянтів з-під Харкова підозрюють у держзраді

ДБР повідомило про підозру експравоохоронцям з Вовчанська, які возили окупантам їжу та проводили обшуки.

повідомлено про підозру дбр

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на силовіків, у місті Вовчанську Харківської області працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією виявили чергових зрадників з-поміж колишніх правоохоронців.

Один із них після окупації Вовчанська відповідав за матеріально-технічне забезпечення для загарбників. Він їздив до тимчасово окупованого Луганська та привозив звідти форму, їжу та інші речі, які йшли на потреби окупантів.

Інший чоловік відповідав за безпеку на так званій посаді оперуповноваженого «народної міліції» Вовчанська. Він патрулював вулиці, а також проводив обшуки у місцевого населення. В першу чергу його цікавили українські патріоти, а також зброя, яку зберігали люди.

Двом колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, повідомлено про підозру двом чоловікам, які працювали фейковими правоохоронцями при окупантах на території с. Стрілеча Харківського району.

 

Источник:   ДБР
 Тэги:  коллаборант, гбр, харьков
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