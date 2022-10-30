Господиням треба знати: чим замінити яйця у випічці та інших рецептах

Виявляється, яйця можна замінити у випічці, приготувавши не менш смачну, то дого ж веганську страву.
Смак страви без яєць може трохи відрізнятися від звичного нам, але в цілому виходить теж добре, передає РЕДПОСТ.
Щоб простіше було орієнтуватися у замінниках, слід знати: одне яйце - це 60 грам / 4 столові ложки / ¼ склянки.
Найчастіше яйця змінюють наступними продуктами:
Який саме замінник вибрати залежить від того, яка йому відведена роль за рецептом. Іноді яйце додають тому, що воно впливає на смак, в інших випадках через те, що воно впливає на створення певної структури тощо.
Щоб приготувати смачне та ніжне печиво, замість одного яйця можна використати 1 ст.л. меленого насіння льону, розведену 3 ст. води. Також яйця можна замінити 4 столовими ложками молока, що згущує|згущає|.
Віддаючи перевагу згущеним молоком, слід розуміти, що кількість цукру має бути меншою, оскільки згущене молоко саме по собі дуже солодке.
Щодо суміші з льону, то вона повинна нагадувати за консистенцією желе. Тільки тоді його можна використовувати для приготування печива.
Одне яйце у випічці можна замінити наступними інгредієнтами:
У випадку, якщо вам як замінник яйця більше подобається банан, тоді слід віддавати перевагу стиглим плодам. Не забувайте про солодощі фрукта - вам доведеться додати менше цукру до страви. Що стосується тофу, його необхідно перемолоти в блендері до кремоподібної консистенції.
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