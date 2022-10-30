30.10.2022 17:11 Рита Парфенова

Господиням треба знати: чим замінити яйця у випічці та інших рецептах

Виявляється, яйця можна замінити у випічці, приготувавши не менш смачну, то дого ж веганську страву.

Смак страви без яєць може трохи відрізнятися від звичного нам, але в цілому виходить теж добре, передає РЕДПОСТ.

Щоб простіше було орієнтуватися у замінниках, слід знати: одне яйце - це 60 грам / 4 столові ложки / ¼ склянки.



Найчастіше яйця змінюють наступними продуктами:

шовковий тофу;

бананове або яблучне пюре;

насіння льону (мелене), змішане з водою;

згущене молоко;

пахта.

Який саме замінник вибрати залежить від того, яка йому відведена роль за рецептом. Іноді яйце додають тому, що воно впливає на смак, в інших випадках через те, що воно впливає на створення певної структури тощо.

Чим замінити яйця в рецептах приготування печива

Щоб приготувати смачне та ніжне печиво, замість одного яйця можна використати 1 ст.л. меленого насіння льону, розведену 3 ст. води. Також яйця можна замінити 4 столовими ложками молока, що згущує|згущає|.



Віддаючи перевагу згущеним молоком, слід розуміти, що кількість цукру має бути меншою, оскільки згущене молоко саме по собі дуже солодке.



Щодо суміші з льону, то вона повинна нагадувати за консистенцією желе. Тільки тоді його можна використовувати для приготування печива.

Чим замінити яйця в оладках, тортах та кексах

Одне яйце у ​​випічці можна замінити наступними інгредієнтами:

4 ст. л. пахти;

4 ст. л. бананового чи яблучного пюре;

4 ст. л. шовкового тофу.

У випадку, якщо вам як замінник яйця більше подобається банан, тоді слід віддавати перевагу стиглим плодам. Не забувайте про солодощі фрукта - вам доведеться додати менше цукру до страви. Що стосується тофу, його необхідно перемолоти в блендері до кремоподібної консистенції.