Під Харковом жінка загинула від обстрілу, повертаючись з гостей

30.10.2022 18:33 Рита Парфенова

Під час ворожого артобстрілу села у Харківській області загинула 39-річна жінка.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ. 29 жовтня близько 17:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Вовчанські Хутори зі зброї 152 калібру. 29 жовтня близько 17:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Вовчанські Хутори зі зброї 152 калібру.

В результаті загинула 39-річна місцева жителька. Жінка бігла додому від гостей, коли почався обстріл.

Працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції № 1 Чугуївського райуправління поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.