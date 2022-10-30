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30.10.2022  18:33   Рита Парфенова

Під Харковом жінка загинула від обстрілу, повертаючись з гостей

Під час ворожого артобстрілу села у Харківській області загинула 39-річна жінка.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

29 жовтня близько 17:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Вовчанські Хутори зі зброї 152 калібру.
 
В результаті загинула 39-річна місцева жителька. Жінка бігла додому від гостей, коли почався обстріл.
 
Працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції № 1 Чугуївського райуправління поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
 
Нагадаємо, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп'янського району.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии
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