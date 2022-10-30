Під Харковом жінка загинула від обстрілу, повертаючись з гостей

Під час ворожого артобстрілу села у Харківській області загинула 39-річна жінка.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.29 жовтня близько 17:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Вовчанські Хутори зі зброї 152 калібру.
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