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30.10.2022  09:10   Рита Парфенова

Обстріл Куп’янська та передмість: постраждала жінка (фото)

У Куп’янську гасять масштабну пожежу після обстрелу.

Обстрел Купянска 29 октября 2022 года

Про це в ранковому зведенні на 30 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, сталася масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. Попередньо, ніхто не постраждав», – розповів він.

Обстрел Купянска 29 октября 2022 года

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп'янського району.

Також протягом минулої доби ворог обстрілював м. Куп'янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів області.

Нагадаємо, протягом доби з 29 на 30 жовтня внаслідок ворожих обстрілів сталася одна пожежа.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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