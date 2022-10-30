30.10.2022 09:10 Рита Парфенова

Обстріл Куп’янська та передмість: постраждала жінка (фото)

У Куп’янську гасять масштабну пожежу після обстрелу.

Про це в ранковому зведенні на 30 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, сталася масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. Попередньо, ніхто не постраждав», – розповів він.





За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп'янського району.



Також протягом минулої доби ворог обстрілював м. Куп'янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів області.

Нагадаємо, протягом доби з 29 на 30 жовтня внаслідок ворожих обстрілів сталася одна пожежа.