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30.10.2022  08:18   Рита Парфенова

Харків на ранок 30 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 29 на 30 жовтня внаслідок ворожих обстрілів сталася одна пожежа.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 30 жовтня.

За добу з 29 по 30 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:
7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з веденням бойових дій;
2 – на аварійно-рятувальні роботи;
11– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 267 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та с. Коротич рятувальники доставили біля 40 т води.

Нагадаємо, за добу  28 по 29 жовтня у Харківській області трапилось 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами: 2 у селищі Дворічна, 1 у м. Вовчанську. Горіли приватні будинки та господарчі споруди.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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