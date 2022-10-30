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30.10.2022  08:33   Рита Парфенова

Селища Харківщини перебувають під огнем ворожої артилерії (відео)

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема на Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка.

Н Куп’янському та Лиманському напрямках під вогнем артилерії різних типів опинилися населені пункти Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Терни, Торське та Ямполівка;

Продовжує зберігатися загроза завдання ракетних ударів та задіяння ударних БпЛА з території республіки білорусь.

Нагадаємо, саном на вечір 29 жовтня протягом доби противник завдав 5 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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