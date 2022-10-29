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29.10.2022  08:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові пожежники врятували 9 людей від вогню

Пожежа сталася на вулиці Героїв Праці.


У Харкові пожежники врятували 9 людей від вогню
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 28 жовтня о 14:42 у 9 поверховому житловому будинку на вулиці Героїв Праці, 38 горіла квартира та два балкони.
 
Пожежники врятували від вогню 9 людей, серед яких 4 дитини. За попередньою інформацією, причиною займання могло стати коротке замикання. На ліквідацію пожежі знадобилося понад годину.
 
Окрім цього зазначається, що протягом доби рятувальники здійснили 17 виїздів:
 
  • 8 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з веденням бойових дій;
  • 1 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 1 – на чергування;
  • 1 – інші виїзди.
Протягом доби у Харківській області трапилось 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами: 2 у селищі Дворічна, 1 у м. Вовчанську. Горіли приватні будинки та господарчі споруди.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 413 вибухонебезпечних предметів.
 
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 т води.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  происшествие, харьков
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