29.10.2022 08:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові пожежники врятували 9 людей від вогню

Пожежа сталася на вулиці Героїв Праці.



У Харкові пожежники врятували 9 людей від вогню



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 28 жовтня о 14:42 у 9 поверховому житловому будинку на вулиці Героїв Праці, 38 горіла квартира та два балкони.

Пожежники врятували від вогню 9 людей, серед яких 4 дитини. За попередньою інформацією, причиною займання могло стати коротке замикання. На ліквідацію пожежі знадобилося понад годину.

Окрім цього зазначається, що протягом доби рятувальники здійснили 17 виїздів:

8 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з веденням бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

1 – інші виїзди.

Протягом доби у Харківській області трапилось 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами: 2 у селищі Дворічна, 1 у м. Вовчанську. Горіли приватні будинки та господарчі споруди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 413 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 т води.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області