29.10.2022 08:00 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Ворог робив обстріли з різної зброї.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Невське, Спірне, Ольгівка та Новоєгорівка.

У зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень, противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа.