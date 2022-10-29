29.10.2022 08:00 Віталій Хінєвіч
Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області
Ворог робив обстріли з різної зброї.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Повідомляється, що ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка.
На Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Невське, Спірне, Ольгівка та Новоєгорівка.
У зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень, противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости