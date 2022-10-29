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29.10.2022  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Ворог робив обстріли з різної зброї.

Генеральний штаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Повідомляється, що ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка.
 
На Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Невське, Спірне, Ольгівка та Новоєгорівка.
 
У зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень, противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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