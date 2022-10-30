30.10.2022 19:21 Рита Парфенова

«Жизнь – это движение, которое вы и обеспечиваете», - Ігор Терехов поздоровив водіів зі святом

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав зі святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства всіх, хто кожен кілометр наближає нашу перемогу.



t.me/ihor_terekhov

Поздоровлення мер Харкова розмістив в своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Всех, кто за рулем - с праздником! Особенно тех, кто с первых дней войны проявил свою мужественную гражданскую позицию. Кто под бомбежкам вез гуманитарку, эвакуировал людей из зон обстрелов, волонетрил, доставлял необходимое армии и теробороне. Вы показали, что все мы – одна большая семья.



Благодаря вам наш родной город живет, потому что жизнь – это движение, которое вы и обеспечиваете. Без водителей не доставят хлеб в магазины, люди не получат продукты и лекарства, не доберутся на работу, не будет вывезен мусор, вовремя не доедет «скорая» помощь. А как это важно сегодня, когда каждая минута на счету, вы знаете сами.



Кроме водителей, это праздник тех, кто обеспечивает их работу, ремонтирует транспорт, следит за порядком на предприятиях. Вам также отдельная благодарность. У вас очень тяжелый и важный труд. Во время войны мы особо оценили, как харьковские коммунальщики могут работать, не покладая рук, без отдыха, чтобы восстановить жизнеобеспечение родного города», – йдеться у поздоровленні.

Нагадаємо, 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка 30 жовтня відзначає 22-гу річницю з дня створення.





