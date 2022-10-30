«Жизнь – это движение, которое вы и обеспечиваете», - Ігор Терехов поздоровив водіів зі святом

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав зі святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства всіх, хто кожен кілометр наближає нашу перемогу.
Поздоровлення мер Харкова розмістив в своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Всех, кто за рулем - с праздником! Особенно тех, кто с первых дней войны проявил свою мужественную гражданскую позицию. Кто под бомбежкам вез гуманитарку, эвакуировал людей из зон обстрелов, волонетрил, доставлял необходимое армии и теробороне. Вы показали, что все мы – одна большая семья.
Благодаря вам наш родной город живет, потому что жизнь – это движение, которое вы и обеспечиваете. Без водителей не доставят хлеб в магазины, люди не получат продукты и лекарства, не доберутся на работу, не будет вывезен мусор, вовремя не доедет «скорая» помощь. А как это важно сегодня, когда каждая минута на счету, вы знаете сами.
Кроме водителей, это праздник тех, кто обеспечивает их работу, ремонтирует транспорт, следит за порядком на предприятиях. Вам также отдельная благодарность. У вас очень тяжелый и важный труд. Во время войны мы особо оценили, как харьковские коммунальщики могут работать, не покладая рук, без отдыха, чтобы восстановить жизнеобеспечение родного города», – йдеться у поздоровленні.
Нагадаємо, 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка 30 жовтня відзначає 22-гу річницю з дня створення.
Комментариев: 0
Найкраще, що можна зробити у вільний час, це завалитися на диван з книгою, втім, будь-які інші види інтелектуального відпочинку цілком підійдуть.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства щорічно відзначається в останню неділю жовтня.
влажность:
давление:
ветер: