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30.10.2022  20:45   Рита Парфенова

Ворог завдав ракетного удару по місту Харківщини (відео)

Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів, серед яких - Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 1 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Крім того з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв населені пункти Слобожанского напрямку:

  • Ветеринарне,
  • Дворічна,
  • Стариця,
  • Стрілеча,
  • Чугунівка.

На Куп’янському напрамку артудари завдані по населеним пунктам:

  • Кислівка,
  • Ольгівка.

Нагадаємо, ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення.




 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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