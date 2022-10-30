Ворог завдав ракетного удару по місту Харківщини (відео)

Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів, серед яких - Куп’янськ Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 1 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Крім того з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв населені пункти Слобожанского напрямку:
На Куп’янському напрамку артудари завдані по населеним пунктам:
Нагадаємо, ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення.
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