31.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 жовтня

Після дрібного дощу вночі, опадів вранці, вдень та ввечері не очікується. Протягом дня погода буде похмурою, але до ночі хмари розвіються.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 20%. Температура повітря +6°...+5°C (відчувається як +6°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5...+4°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+2°C (відчувається як +2°C). Вітер північно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 15%. Метеозалежним людям варто уважно прислухатися до свого самопочуття: магнітосфера збуджена, хоча магнітних бур поки не очікується.

Народні прикмети

З цього дня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує 9 годин.



Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатись погоду в найближчий час: перед морозом вода у криницях і річках піднімається, перед дощем – опускається.



Листя з вишні ще не опало - сніг довго не ляже.



На цибулі багато лушпиння – зима буде морозною.



Мутні зірки – до дощу.



Хмари з півночі на південь пливуть до сонця.



Кішка підлогу дряпає – до вітру.